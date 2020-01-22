Американская компания RMS Titanic Inc. планирует извлечь с затонувшего «Титаника» беспроводной телеграф производства фирмы Marconi. С его помощью был передан сигнал бедствия. Об этом сообщило издание The Washington Post.





«Мы ударились об айсберг. Это CQD (один из первых сигналов бедствия, который был принят для использования по радио)», — сообщил оператор беспроводной связи «Титаника» Джек Филлипс.



Современный беспроводной телеграфный передатчик от компании Marconi был единственным средством связи судна с миром. Устройство пробыло на дне океана столетия. По словам RMS Titanic, они смогут восстановить прибор. Таким образом, голос «Титаника» вновь может быть услышан.







RMS Titanic сообщает, что из-за разрушений палубы «самое известное радио мира» может быть «похоронено навсегда». Компания уже получила договор на вскрытие «Титаника».



Сообщается, что у RMS Titanic имеется возможность направить к затонувшему кораблю подводную лодку, а для того, чтобы пробить обшивку судна и извлечь беспроводной телеграф нужно будет воспользоваться специализированным роботом.



Современный беспроводной телеграфный передатчик от компании Marconi был единственным средством связи судна с миром. Устройство пробыло на дне океана столетия. По словам RMS Titanic, они смогут восстановить прибор. Таким образом, голос «Титаника» вновь может быть услышан.RMS Titanic сообщает, что из-за разрушений палубы «самое известное радио мира» может быть «похоронено навсегда». Компания уже получила договор на вскрытие «Титаника».Сообщается, что у RMS Titanic имеется возможность направить к затонувшему кораблю подводную лодку, а для того, чтобы пробить обшивку судна и извлечь беспроводной телеграф нужно будет воспользоваться специализированным роботом.

«Это осторожная хирургическая операция по спасению исторически значимого предмета, чтобы он мог рассказать будущим поколениям об истории Титаника», — рассказал президент RMS Titanic Бреттон Хунчак.





