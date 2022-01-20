Google разработала собственное приложение Google Play Games для Windows. Оно позволит загружать некоторые игры доступные для Android без помощи эмуляторов или программы в Microsoft Store. На данный момент Play Games доступно в очень ограниченной бета-версии.
Протестировать приложение можно, но только если вы живете в Гонконге, Южной Корее или Тайване и по определенному запросу, или попытать счастье используя VPN. Преимуществом Play Games является поддержка клавиатуры и мыши, возможность играть на большом экране и синхронизация со всеми поддерживаемыми Android-устройствами.
Пока решение, представленное Google, технически уступает эмулятору андроида доступному в Microsoft Store. Оно поддерживает привязку к сервисам Google Play, но список игр крайне мал. В то время как распоряжении конкурента есть и другие приложения. Однако Play Games запускается на Windows 10, а не только на Windows 11.
Минимальные системные требования «Google Play Игр»:
- 8 логических ядер ЦП, «игровой» графический процессор
- 8 ГБ оперативной памяти
- 20 ГБ хранилища SSD
- Windows 10 (2004) или новее
- Аппаратная виртуализация
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