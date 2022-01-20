8 логических ядер ЦП, «игровой» графический процессор

8 ГБ оперативной памяти

20 ГБ хранилища SSD

Windows 10 (2004) или новее

Аппаратная виртуализация

Google разработала собственное приложение Google Play Games для Windows. Оно позволит загружать некоторые игры доступные для Android без помощи эмуляторов или программы в Microsoft Store. На данный момент Play Games доступно в очень ограниченной бета-версии.Протестировать приложение можно, но только если вы живете в Гонконге, Южной Корее или Тайване и по определенному запросу, или попытать счастье используя VPN. Преимуществом Play Games является поддержка клавиатуры и мыши, возможность играть на большом экране и синхронизация со всеми поддерживаемыми Android-устройствами.Пока решение, представленное Google, технически уступает эмулятору андроида доступному в Microsoft Store. Оно поддерживает привязку к сервисам Google Play, но список игр крайне мал. В то время как распоряжении конкурента есть и другие приложения. Однако Play Games запускается на Windows 10, а не только на Windows 11.Список регионов и точные даты релиза Google Play Games для Windows на данный момент неизвестны.