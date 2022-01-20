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Google разработала собственное приложение Google Play Games для Windows. Оно позволит загружать некоторые игры доступные для Android без помощи эмуляторов или программы в Microsoft Store. На данный момент Play Games доступно в очень ограниченной бета-версии. 

Протестировать приложение можно, но только если вы живете в Гонконге, Южной Корее или Тайване и по определенному запросу, или попытать счастье используя VPN. Преимуществом Play Games является поддержка клавиатуры и мыши, возможность играть на большом экране и синхронизация со всеми поддерживаемыми Android-устройствами. 
  
Пока решение, представленное Google, технически уступает эмулятору андроида доступному в Microsoft Store. Оно поддерживает привязку к сервисам Google Play, но список игр крайне мал. В то время как распоряжении конкурента есть и другие приложения. Однако Play Games запускается на Windows 10, а не только на Windows 11.

Минимальные системные требования «Google Play Игр»: 
  • 8 логических ядер ЦП, «игровой» графический процессор
  • 8 ГБ оперативной памяти
  • 20 ГБ хранилища SSD
  • Windows 10 (2004) или новее 
  • Аппаратная виртуализация
Список регионов и точные даты релиза Google Play Games для Windows на данный момент неизвестны.


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Источник:

Review geek Review geek

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