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Всякий раз когда вы заходите в чат iMessage, люди будто начинают делиться на две категории. Синие облачка пользователи IOS, зеленые — выбрали Android. Прием, который использует Apple в своем мессенджере, не совсем честный. А иногда несет негативные последствия.

Так считает старший вице-президент по приложениям Google — Хироши Локхеймер. Технология созданная объединять людей на расстоянии, способствует разногласиям и травле среди тех, кто, относит владельцев Apple к так называемой «элите». Особенно среди подростков. В компании которая считает гуманность и справедливость, главным принципом своего маркетинга, такого быть не должно. Хироши утверждает, что Apple в курсе обстановки среди пользователей IOS и Android и намеренно сделала разделение на «синих» и «зеленых» частью своей стратегии. В  своем Твиттере Локхеймер призывает исправить ситуацию вместе: «Переписка объединяет нас, и решение существует».

Между тем, Google продвигает свою собственную платформу текстовых сообщений Rich Communication System. RCS позволит добавить кроссплатформенные уведомления о прочтении и индикаторы ввода, а так же улучшит групповую отправку и повысит уровень безопасности пользователей. Согласно источнику связаться с Apple для получения комментариев по поводу сложившейся ситуации не удалось.


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Источник:

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