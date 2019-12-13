





Компания Google собирается усовершенствовать процесс установки любых обновлений Android — как мелких, так и крупных. Операционная система будет обновляться в фоновом режиме незаметно для пользователя и перестанет прерывать работу устройства.Сейчас установка обновления Android занимает относительно много времени. Дело в том, что в процессе инсталляции апдейта операционная система очищает кэш виртуальной машины Dalvik, а затем перестраивает её заново для корректной работы приложений. Всё это время на экране не отображается ничего, кроме информации об установке обновления, а переключиться к какому-либо приложению не представляет возможным. Кроме того, после установки обновления требуется перезагрузка и разблокировка системы вводом пароля, пин-кода, отпечатком пальца или другим способом.Google добавит в Android функцию Resume on Boot, которая позволит пользоваться приложениями в процессе обновления операционной системы, а также не будет требовать повторной авторизации пользователя после замены системных файлов. Реализация этой технологии довольна проста: система будет хранить необходимую для работы информацию во временном разделе памяти, а после обновления удалит её и переключит пользователя к обновлённым данным.Предполагается, что функция Resume on Boot будет реализована в Android 11, который выйдет в конце лета или начале осени 2020 года. Можно предположить, что Google расскажет о ней весной в рамках конференции для разработчиков I/O. Также есть вероятность, что это нововведение может появиться в более ранних версиях Android, поскольку известно, что Google тестирует его на смартфонах Pixel четвёртого поколения.