Apple

Apple активно набирает разработчиков контента AR/VR для создания собственной метавселенной

Фархад

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В преддверии скорого выхода первой гарнитуры смешанной реальности Apple журналист Bloomberg Марк Гурман раскрыл некоторые интересные подробности о новом устройстве компании.

По словам инсайдера, разработка первой версии операционной системы для гарнитуры смешанной реальности под кодовым названием Oak почти завершена. Ожидается, что она получит название realityOS, а сама гарнитура будет называться Apple Reality.

Отмечается, что Apple продолжает искать людей для работы над технологиями AR/VR, несмотря на резкое сокращение найма сотрудников на фоне широкой экономической неопределённости.

Некоторые из вакансий указывают на то, что компания нуждается в разработчиках приложений AR/VR, чтобы предоставить пользователям гарнитуры достаточное количество контента. Кроме того, Apple хочет создать видеосервис для гарнитуры с 3D-контентом, который можно воспроизводить в виртуальной реальности.

Интересно, что производитель iPhone также ищет инженеров, которые будут работать над созданием «инструментов и сред, обеспечивающих взаимодействие в трёхмерном мире смешанной реальности». Гурман отметил, что это звучит как «виртуальная среда, похожая на метавселенную».

Ожидается, что Apple представит свою первую гарнитуру смешанной реальности в январе 2023 года.

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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

игорь
+124
игорь
По первому абзацу — реальность совсем не смешная
час назад в 09:38
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