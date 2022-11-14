Apple активно набирает разработчиков контента AR/VR для создания собственной метавселенной







В преддверии скорого выхода первой гарнитуры смешанной реальности Apple журналист Bloomberg Марк Гурман раскрыл некоторые интересные подробности о новом устройстве компании.

По словам инсайдера, разработка первой версии операционной системы для гарнитуры смешанной реальности под кодовым названием Oak почти завершена. Ожидается, что она получит название realityOS, а сама гарнитура будет называться Apple Reality.Отмечается, что Apple продолжает искать людей для работы над технологиями AR/VR, несмотря на резкое сокращение найма сотрудников на фоне широкой экономической неопределённости.Некоторые из вакансий указывают на то, что компания нуждается в разработчиках приложений AR/VR, чтобы предоставить пользователям гарнитуры достаточное количество контента. Кроме того, Apple хочет создать видеосервис для гарнитуры с 3D-контентом, который можно воспроизводить в виртуальной реальности.Интересно, что производитель iPhone также ищет инженеров, которые будут работать над созданием «инструментов и сред, обеспечивающих взаимодействие в трёхмерном мире смешанной реальности». Гурман отметил, что это звучит как «виртуальная среда, похожая на метавселенную».Ожидается, что Apple представит свою первую гарнитуру смешанной реальности в январе 2023 года.