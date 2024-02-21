Apple хитро увеличила время работы iPhone 15

Компания протестировала аккумуляторы всей линейки смартфонов и заявила, что их жизненный цикл стал значительно выше.
Об этом сообщает документ в разделе поддержки пользователей. В iOS 17.4 система подсчета остаточной емкости аккумуляторов в iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max изменилась. Так модели линейки iPhone 14 и более ранних смартфонов сохраняли 80% своей первоначальной емкости при 500 полных циклах зарядки в идеальных условиях. Все iPhone 15 превышают эти параметры в два раза. Они рассчитаны на 1000 циклов, прежде чем емкость батареи упадет ниже 80%.
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Apple утверждает, что постоянно совершенствует элементы питания и оптимизацию их работы, однако подробностей о процессе исследований не предоставила.
Ранее мы рассказывали, что в последней бета-версии iOS 17.4 для разработчиков в iPhone 15 появились пара новых пунктов в разделе «Аккумулятор».