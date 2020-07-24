





Контрактный партнер Foxconn приступил к сборке текущего поколения iPhone 11 на своём заводе недалеко от города Ченнаи, который расположен на юге Индии. Об этом сообщает сайт TechCrunch со ссылкой на источник близкий к ситуации.Небольшая партия смартфонов индийского производства уже отправлена в розничные магазины. По словам источника, объем производства сейчас ограничен. Сообщается, что у Apple имеются планы по расширению производственных мощностей в Индии.Запуск производства iPhone 11 демонстрирует интерес купертиновцев ко второму по величине рынку смартфонов в мире. Возможно, таким образом Apple рассматривает способы сократить свою зависимость от Китая, где сегодня производится подавляющее большинство моделей iPhone.Тайваньский партнер Wistron, занимающийся контрактным производством, впервые начал сборку старых моделей iPhone в 2017 году. До сих пор Apple не могла найти партнера по сборке актуальных версий iPhone в Индии.Wistron, которая ранее собирала на своих заводах в Бангалоре старые модели iPhone SE, iPhone 6s и iPhone 7 в прошлом, сейчас занимается сборкой iPhone XR в Индии. В прошлом году Apple прекратила местное производство iPhone 6s и 7.Министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял написал в Твиттере, что Apple начала собирать iPhone 11 в стране, но компания не прокомментировала эту информацию. Сборка смартфонов в Индии позволяет производителям мобильных устройств, включая Apple, избежать примерно 20% импортных пошлин, которые местное правительство взимает с привозной электроники.Xiaomi, Vivo, Samsung, Oppo, OnePlus и ряд других компаний в последние годы заключили соглашение с контрактными производителями по всей Индии, чтобы производить большую часть своих смартфонов в стране для местного рынка. По словам Xiaomi, почти каждый их смартфон продаваемый в Индии был изготовлен там же.Bloomberg ранее сообщал, что еще один партнер Apple по сборке — Pegatron планирует открыть филиал в Индии. По последним данным от Reuters, Foxconn, считающая Индию одним из своих крупнейших рынков, инвестирует в свою деятельность на территории этой страны 1 миллиард долларов.Ранее в этом году глава Apple Тим Кук заявил о планах компании запустить свой интернет-магазин в Индии и открыть первый розничный магазин в следующем году. По словам источника знакомого с ситуацией, запуск онлайн-магазина продолжается, несмотря на пандемию. В настоящее время производитель Apple занимает примерно 1% рынка смартфонов в Индии, но входит в число компаний, которые доминируют в сегменте дорогих устройств (от 400 долларов и выше).