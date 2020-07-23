iOS 14

Спустя день после выпуска третьих бета-версий iOS 14 и iPadOS 14 для разработчиков компания Apple начала распространять вторые беты этих обновлений для всех желающих. Установить эти апдейты могут участники программы Apple Beta Software.

Во вторых публичных бета-версиях iOS 14 и iPadOS 14 реализованы те же изменения и нововведения, что и в третьих бетах для разработчиков. В том числе у приложения Apple Music появилась новая иконка, новый виджет и интеграция Snapchat, а у приложения «Часы» новый виджет.

Для установки публичных бета-версий iOS 14 и iPadOS 14 достаточно вступить в программу Apple Beta Software и проверить на устройстве наличие обновлений. Если апдейт доступен, он скачается по Wi-Fi и установится с сохранением всех приложений, файлов и настроек.


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