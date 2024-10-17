Apple хотела использовать компоненты китайских электрокаров BYD в своём автомобиле

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Ранее в этом году компания Apple отменила проект своего электромобиля, но журналисты Bloomberg разузнали некоторые интересные подробности об Apple Car.Как выяснилось, Apple хотела использовать аккумуляторы китайской BYD в своём электромобиле. При этом компании заключили соглашение о создании аккумуляторов с использованием литий-железо-фосфатных элементов (LFP) ещё в 2017 году. Эта технология позволяет значительно увеличит автономность автомобиля и также считается более безопасной, чем типичные аккумуляторы для электрокаров.Также Bloomberg отмечает, что созданные в партнёрстве с Apple батареи BYD не использует в своих машинах. Эта разработка предназначалась исключительно для Apple Car. Источники добавляют, что руководство Apple было поражено безопасностью и ёмкостью батареи.Несмотря на многолетнее сотрудничество с BYD, Apple отказалась от контрактного производства других компонентов и рассматривала других партнёров.По оценкам аналитиков, проект электрокара обходился Apple более чем в $1 млрд в год, а сама машина могла бы стоить около $120 000.