Apple хотела использовать компоненты китайских электрокаров BYD в своём автомобиле

Фархад
Apple Car

Ранее в этом году компания Apple отменила проект своего электромобиля, но журналисты Bloomberg разузнали некоторые интересные подробности об Apple Car.

Как выяснилось, Apple хотела использовать аккумуляторы китайской BYD в своём электромобиле. При этом компании заключили соглашение о создании аккумуляторов с использованием литий-железо-фосфатных элементов (LFP) ещё в 2017 году. Эта технология позволяет значительно увеличит автономность автомобиля и также считается более безопасной, чем типичные аккумуляторы для электрокаров.

Также Bloomberg отмечает, что созданные в партнёрстве с Apple батареи BYD не использует в своих машинах. Эта разработка предназначалась исключительно для Apple Car. Источники добавляют, что руководство Apple было поражено безопасностью и ёмкостью батареи.

Несмотря на многолетнее сотрудничество с BYD, Apple отказалась от контрактного производства других компонентов и рассматривала других партнёров.

По оценкам аналитиков, проект электрокара обходился Apple более чем в $1 млрд в год, а сама машина могла бы стоить около $120 000.

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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

+337
Digital Persona
Закопайте уже эту стюардессу навсегда.
Сегодня в 12:03
#
kardigan
+3748
kardigan Digital Persona
Они уже сами её закопали .Пока размышляли и готовились все кто только мог повыпускали свои электрокары. Apple попросту поняла, что будет не в состоянии с кем либо конкурировать на рынке авто.
2 часа назад в 12:38
#
tellurian
+1969
tellurian kardigan
Возможно были другие цели и задачи.
час назад в 14:21
#

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