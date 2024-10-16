Apple App Store работает с перебоями по всему миру

Владельцы гаджетов Apple массово жалуются на проблемы в работе магазина приложений App Store. Они не могут ничего скачать или купить. Более того, не работают встроенные в приложения покупки и подписки.
Согласно официальному сайту Apple, проблемы начались в 18:02 по московскому времени. Жалобы поступают от пользователей iPhone, iPad и Mac из разных стран. После нажатия кнопки «Загрузить» ничего не происходит.
Ждём, когда Apple решит проблему с App Store.
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