Apple App Store работает с перебоями по всему миру

Фархад
App Store

Владельцы гаджетов Apple массово жалуются на проблемы в работе магазина приложений App Store. Они не могут ничего скачать или купить. Более того, не работают встроенные в приложения покупки и подписки.

App Store

Согласно официальному сайту Apple, проблемы начались в 18:02 по московскому времени. Жалобы поступают от пользователей iPhone, iPad и Mac из разных стран. После нажатия кнопки «Загрузить» ничего не происходит.

Ждём, когда Apple решит проблему с App Store.

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Источник:
Apple
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Комментарии

tellurian
+1965
tellurian
Проверил. Работает. Обновляет. Приложения загружаются.
Сегодня в 20:06
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