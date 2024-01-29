Apple Music перестал работать по всему миру

Некоторые пользователи Apple Music сообщают о проблемах в работе стримингового сервиса. Судя по всему, сбой на стороне серверов компании.
Подписчики сервиса отмечают, что на iPhone не прогружается вкладка «Главная» и «Слушать сейчас», а все песни не воспроизводятся. На Mac некоторые треки выдают ошибку «Песня недоступна», а само приложение «Apple Music» пропускает плейлисты.
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Страница состояния систем Apple подтверждает наличие проблем в работе сервисов.
UPD: Apple починила музыкальный сервис.