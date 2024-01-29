Apple Music перестал работать по всему миру

Фархад
Music

Некоторые пользователи Apple Music сообщают о проблемах в работе стримингового сервиса. Судя по всему, сбой на стороне серверов компании.

Подписчики сервиса отмечают, что на iPhone не прогружается вкладка «Главная» и «Слушать сейчас», а все песни не воспроизводятся. На Mac некоторые треки выдают ошибку «Песня недоступна», а само приложение «Apple Music» пропускает плейлисты.

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Страница состояния систем Apple подтверждает наличие проблем в работе сервисов.

UPD: Apple починила музыкальный сервис.
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Источник:
Apple
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Комментарии

–1134
NYX
Конченый сервис, который при переходе на новое устройство дважды снес мне всю медиатеку. Он просто не сохранил ее в бекап.
2 часа назад в 23:17
#
Вася Вотафаков
+5633
Вася Вотафаков
Пользуюсь Яндекс музыкой. Все чётко. Все устраивает. Подборки подкидывает топ 👌 Еще есть PC Radio 📻 и SoundCloud. Когда надо по стилям или по исполнителю послушать. Либо просто ремиксы. Не реклама !!! Когда жил в Штатах то пробовал прогу которой пользовалась сестра. Не помню как эта eБанина называется. Вспомню напишу. Они все там на ней сидят. Никто там это кoнченное эпл музик не слушает. Потому что тyпое дно. А вот та прога более менее попадает в результат. Без обид фанатов эплы. Никого не хотел обидеть. Просто говорю как есть.
2 часа назад в 00:07
#
–1134
NYX Вася Вотафаков
Да фанаты эпол с кастрюлей на голове, кому ты реверанс отдаешь.
час назад в 00:19
#
Вася Вотафаков
+5633
Вася Вотафаков NYX
Бро 😎, ну все мы люди все мы человеки. Я уважаю ✊ чужое мнение. Кому что нравится тот пусть тем и пользуется. Кому что зашло. Мне все эти подписки нивзвезду … когда есть бесплатное. Или с подпиской но адекватно работающее.
час назад в 00:36
#
+150
migachevm Вася Вотафаков
у яндекса рекомендации и в целом моя волна топовый топ. а вот у эппла я храню свою медиатеку, потому как организовано все в нативном приложении очень круто и мегаудобно, и интерфейс не меняется раз в неделю как у спотифая. шазамлю туда постоянно из яндекса🙈но вот подборки у ябломузыки это дно. крч яндекс как музыкально рекомендательный сервис самый топ как по мне
час назад в 00:36
#
Вася Вотафаков
+5633
Вася Вотафаков migachevm
Ну может. Спорить не буду. Мне Яндекс нрава. Не реклама. Просто мой выбор.
час назад в 00:40
#
+150
migachevm Вася Вотафаков
шта? реклама? да в комментах на айгайдсе с вашим рейтингом она обойдется очень дорого рекламодателю😅 и читают по сути эти коменты одни и теже люди. я в их числе🤚
час назад в 00:46
#
+104
unfailingsky Вася Вотафаков
У Ямы пропало очень много старых альбомов групп, причём не только зарубежных, но и наших. У Эппла эти альбомы на месте. И интерфейс у ямы днище, я считаю, в отличие от эппла. А подборка — да, это Яма может.
час назад в 01:09
#
Вася Вотафаков
+5633
Вася Вотафаков unfailingsky
Ну возможно. Спорить не буду. Хотя то что я слушаю вроде есть 😁 Eurodance и другие стили. Я много чего слушаю. Все под настроение. У меня в магнитоле даже диск классики на всякий случай стоит. С какого-то журнала достался 🤣 бывает, стоишь в пробке и начинаешь было закипать, а тут диск классики. На клопочку нажал и уже вроде ничего страшного не происходит 🤣🤣🤣
49 минут назад
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0
чеЛОвеХ Вася Вотафаков
Видимо ваш музыкальный вкус максимально непритязательный. На данном этапе без обновления медиатеки для меня Яндекс музыка бесполезна, и весь репертуар который мне предлагает волна я уже наизусть знаю.
38 минут назад
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