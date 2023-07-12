Apple начала отменять подписки пользователям из России

Олег

iPad

Фото: Apple

Компания Apple начала отключать россиянам платные подписки на собственные приложения. Об этом пишет Rozetked.

Согласно источнику, с аннулированием подписок столкнулись пользователи приложений Logic Pro и Final Cut Pro для iPad. Те, кто ранее оплатил использование этих приложений, получают письма от Apple с сообщением об ошибке. Средства за подписку возвращаются на баланс сим-карты, с которой были списаны.

Rozetked

Помимо этого, новые пользователи из РФ больше не могут купить подписку на Logic Pro и Final Cut Pro. Внутри приложений больше не отображаются условия платного использования, пройти дальше экрана с приветствием не получится. На данный момент неизвестно, распространится ли эта практика на другие приложения и сервисы, или же ограничится двумя утилитами для монтажа. 

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Источник:
Rozetked
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Комментарии

Seagull
–429
Seagull
На маке такое не прокатит)
Сегодня в 10:14
#
+55
gizoi
Почему вы пользуетесь пиратским софтом?

Да потому что.
Печаль
Сегодня в 10:35
#
+63
Gandalf2021 gizoi
Пиратским софтом на iPad?)

Только в этом печаль? Печально…
Сегодня в 10:36
#
mystique_man
+1579
mystique_man
Шикарно)Но, считаю что надо идти до конца — просто отменять подписки без возврата, чтобы окончательно показать своё отношение к неугодным для них пользователям)
Может тогда у пострадавших розовые очки спадут.
2 часа назад в 10:55
#
+129
antonchik55
Лишь бы iCloud и Apple Music оставили. На остальное плевать)
час назад в 12:19
#
+2
Space400
Не хотелось бы чтобы такого поворота. В другую страну переезжать прийдется)
час назад в 12:28
#
tellurian
+4866
tellurian Space400
Сделать себе аккаунт другой страны
10 минут назад
#