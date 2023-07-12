Apple начала отменять подписки пользователям из России

Фото: Apple
Компания Apple начала отключать россиянам платные подписки на собственные приложения. Об этом пишет Rozetked.
Согласно источнику, с аннулированием подписок столкнулись пользователи приложений Logic Pro и Final Cut Pro для iPad. Те, кто ранее оплатил использование этих приложений, получают письма от Apple с сообщением об ошибке. Средства за подписку возвращаются на баланс сим-карты, с которой были списаны.
Помимо этого, новые пользователи из РФ больше не могут купить подписку на Logic Pro и Final Cut Pro. Внутри приложений больше не отображаются условия платного использования, пройти дальше экрана с приветствием не получится. На данный момент неизвестно, распространится ли эта практика на другие приложения и сервисы, или же ограничится двумя утилитами для монтажа.
Компания Apple начала отключать россиянам платные подписки на собственные приложения. Об этом пишет Rozetked.
Согласно источнику, с аннулированием подписок столкнулись пользователи приложений Logic Pro и Final Cut Pro для iPad. Те, кто ранее оплатил использование этих приложений, получают письма от Apple с сообщением об ошибке. Средства за подписку возвращаются на баланс сим-карты, с которой были списаны.
Помимо этого, новые пользователи из РФ больше не могут купить подписку на Logic Pro и Final Cut Pro. Внутри приложений больше не отображаются условия платного использования, пройти дальше экрана с приветствием не получится. На данный момент неизвестно, распространится ли эта практика на другие приложения и сервисы, или же ограничится двумя утилитами для монтажа.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides