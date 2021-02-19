Bloomberg обнаружил вакансию, доказывающую, что Apple уже работает над развитием технологий сотовой связи шестого поколения. Компания набирает инженеров, которые помогут ей в разработке новых стандартов связи.
В вакансии Apple указано, что компания ищет людей, которые будут исследовать и разрабатывать системы беспроводной связи следующего поколения (6G) для сетей радиодоступа и участвовать в отраслевых и академических форумах, посвящённых технологиям 6G. В этой роли новые сотрудники окажутся «в центре передовой исследовательской группы, ответственной за создание революционных радиотехнологий следующего поколения».
В настоящее время по всему миру лишь началось внедрение 5G, а говорить о разработке и внедрении 6G пока слишком рано. Пока даже ориентировочно неизвестны приблизительные сроки внедрения сетей связи шестого поколения.
Спешку Apple можно объяснить тем, что США хотят не допустить повторения ситуации с 5G, когда Китай опередил все остальные страны и начал первым строить сети пятого поколения, фактически диктуя стандарты другим странам. Большая часть 5G-телекоммуникаций строится на базе оборудования Huawei.
Известно, что над 6G помимо Apple работают и другие компании, включая Samsung, Huawei, Nokia и LG. Сейчас разработка находится на начальной стадии, а в дальнейшем они будут координировать действия друг с другом, пытаясь выработать наиболее эффективные технологии для общего и повсеместного использования. Возможно, они будут делиться друг с другом патентами и на время откажутся от патентных претензий и разбирательств в судах ради более быстрого внедрения новых технологий связи.
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