Apple поручила LG Display разработать экранную панель, предназначенную для складного iPhone. Об этом сообщает китайская версия DigiTimes.
Ссылаясь на отраслевые источники, DigiTimes утверждает, что LG Display помогает Apple в разработке складной панели OLED-дисплея для iPhone. Пока неясно, будет ли производитель поставлять купертиновцам этот компонент для массового производства после разработки.
Слухи указывают, что Samsung является предпочтительным поставщиком Apple для складных OLED-дисплеев. Сообщается, что южнокорейская компания предоставила большое количество образцов таких экранов для тестирования в прошлом году. Напомним, Apple до сих пор использовала OLED-панели от LG и Samsung для iPhone, и вполне возможно, что экраны складного типа могут предоставить также оба поставщика.
Если верить слухам, Apple планирует выпустить складной iPhone с 7-дюймовым экраном в разложенном состоянии и поддержкой Apple Pencil в 2023 году. Компания изучает подобные устройства с 2016 года, а количество утечек по этому поводу за последнее время заметно увеличилось.
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Ссылаясь на отраслевые источники, DigiTimes утверждает, что LG Display помогает Apple в разработке складной панели OLED-дисплея для iPhone. Пока неясно, будет ли производитель поставлять купертиновцам этот компонент для массового производства после разработки.
Слухи указывают, что Samsung является предпочтительным поставщиком Apple для складных OLED-дисплеев. Сообщается, что южнокорейская компания предоставила большое количество образцов таких экранов для тестирования в прошлом году. Напомним, Apple до сих пор использовала OLED-панели от LG и Samsung для iPhone, и вполне возможно, что экраны складного типа могут предоставить также оба поставщика.
Если верить слухам, Apple планирует выпустить складной iPhone с 7-дюймовым экраном в разложенном состоянии и поддержкой Apple Pencil в 2023 году. Компания изучает подобные устройства с 2016 года, а количество утечек по этому поводу за последнее время заметно увеличилось.
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Если бы не ios яблоку давно уже настал конец. Кто был основателем ios. Он гений, но это точно был не Джобс.