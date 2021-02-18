Apple поручила LG Display разработать экранную панель, предназначенную для складного iPhone. Об этом сообщает китайская версия DigiTimes.

Складной iPhone

Ссылаясь на отраслевые источники, DigiTimes утверждает, что LG Display помогает Apple в разработке складной панели OLED-дисплея для iPhone. Пока неясно, будет ли производитель поставлять купертиновцам этот компонент для массового производства после разработки.

Слухи указывают, что Samsung является предпочтительным поставщиком Apple для складных OLED-дисплеев. Сообщается, что южнокорейская компания предоставила большое количество образцов таких экранов для тестирования в прошлом году. Напомним, Apple до сих пор использовала OLED-панели от LG и Samsung для iPhone, и вполне возможно, что экраны складного типа могут предоставить также оба поставщика.

Если верить слухам, Apple планирует выпустить складной iPhone с 7-дюймовым экраном в разложенном состоянии и поддержкой Apple Pencil в 2023 году. Компания изучает подобные устройства с 2016 года, а количество утечек по этому поводу за последнее время заметно увеличилось.


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