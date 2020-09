the GM is looking solid. pic.twitter.com/km6FfuZUCX — isky (@isky) September 16, 2020

The Xcode SDK might be ready for iOS 14 tomorrow, but App Store Connect isn't 🤦‍♂️ https://t.co/A2J4NkUqol — Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) September 15, 2020

Sorry, my iOS 14 features aren’t ready yet.



Since it’ll be a while before most of my customers use iOS 14, I spent the summer prioritizing bug fixes and my family’s pandemic/school logistics (we’re OK, just busy).



Like you all, I’m just doing what I can this year. More soon. — Overcast (@OvercastFM) September 16, 2020

My conspiracy theory is that iOS 14 has been GM for at least a week, and engineering wanted to release it to developers back then, but marketing didn’t want it revealing anything about the new products. — James Thomson (@jamesthomson) September 15, 2020







По данным The Next Web , далеко не все разработчики мобильных приложений в восторге от желания Apple выпустить обновления iOS 14 и iPadOS 14 как можно быстрее. 15 сентября компания выпустила финальные бета-сборки, а спустя день должен состояться официальный релиз этих апдейтов.В прошлом году iOS 13 вышла через десять дней после презентации линейки iPhone 11, чего было достаточно, чтобы разработчики подготовили обновлённые версии своих приложений, приспособленные для полноценной работы. В этом году на подготовку апдейтов у них всего сутки.Некоторые разработчики жалуются на сырость обновлений. Например, так может выглядеть интерфейс watchOS 7 в тестовой версии Golden Master на Apple Watch:Разработчики также жалуются на проблемы с инструментом App Store Connect, с помощью которого они загружают обновления в App Store — у некоторых из них он не работает.Разработчики нескольких популярных приложений (например, интернет-радио Overcast) предупредили, что не успеют подготовить обновлённые версии своих продуктов к выпуску iOS 14.Разработчик Джеймс Томсон предположил, что сборка iOS 14 в версии Golden Master была готова у Apple несколько дней назад, однако компания не захотела выпускать её, чтобы не допустить утечку информации о новых продуктах, показанных на презентации 15 сентября.