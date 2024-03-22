Apple не смогла в искусственный интеллект?

До всемирной конференции разработчиков WWDC остается всего несколько месяцев. Есть вероятность, что в июне Apple не сможет удивить нас генеративными ИИ-фишками. Это всякие штуки, которые позволяют «дорисовывать» фотографии, изменять их, а также улучшать текст и многое другое.
Ранее на этой неделе появились новости, что Apple ведет переговоры с Google о лицензировании её модели Gemini. Меня очень сильно удивила эта инфа, поскольку гугловский ИИ — не самое лучшее предложение на рынке.
Также стало известно, что обсуждалась возможная сделка с OpenAI. А сегодня Wall Street Journal сообщает, что Apple провела переговоры с Baidu о лицензировании их моделей.
О чем это все может говорить:
- Apple не смогла реализовать ИИ-функции и сейчас пытается запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда с помощью партнера. Так, например, уже работают Samsung и Google.
- Если потенциальный партнер для ИИ-возможностей не будет найден, то Apple продолжит работу над функциями самостоятельно. Вероятен сценарий Google Pixel — это когда на WWDC будет громкий анонс всяких штук, а раскатают их как-нибудь потом (когда допилят).
- Apple вовсе выйдет из ИИ-гонки и сконцентрируется на других возможностях. Хочется сюда подставить пример с Apple Car и AirPower, но это всё-таки железо.