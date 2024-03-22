Эксперты iFixit похвалили диагностический инструмент Apple для самостоятельного ремонта гаджетов

Фархад
AASP

В прошлом году компания Apple запустила специальный инструмент диагностики оборудования для всех, кто хочет самостоятельно отремонтировать свои смартфоны или ноутбуки. До этого ПО было доступно только сотрудникам розничных магазинов Apple и авторизованным сервисным центрам (AASP). Сегодня эксперты iFixit поделились углубленным анализом диагностического инструмента Apple и его полезности.

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Специалисты iFixit отметили, что инструменты Apple могут быть полезны, хотя у них есть некоторые ограничения.
«Если инструмент обнаружит проблему, он может дать вам что-то полезное, например перевести на статью на сайте поддержки Apple, следуя которой, вы сможете решить проблему. В то же время некоторая информация, отображаемая диагностическим инструментам, весьма расплывчата. В некоторых случаях он просто сообщает, что в устройстве обнаружена неоригинальная деталь, но не указывает на наличие проблем в ней», — объясняет эксперт iFixit.

В iFixit также отметили, что Apple вполне соблюдет «Право на ремонт», но компания могла бы сделать гораздо больше, чтобы помочь пользователям.
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Источник:
iFixit
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