Apple потратила три года на внедрение в Apple Watch совместимости с Android

Фархад
Android Authority

В ответ на иск, поданный Министерством юстиции США вчера, компания Apple заявила, что в какой-то момент она действительно рассматривала возможность подключения Apple Watch к Android.

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Инженеры Apple занимались разработкой необходимых алгоритмов на протяжении трёх лет, но в итоге руководство отказалось от этой идеи из-за технических ограничений.

Стоит отметить, что в прошлом году журналист Bloomberg Марк Гурман также говорил о планах Apple по внедрению в Apple Watch совместимости с Android-смартфонами.
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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

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Неужели владелец андроида, даже если бы допилили, купил бы себе Apple Watch с автономностью в два дня, за такие не малые деньги?
час назад в 12:52
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