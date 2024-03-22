Apple потратила три года на внедрение в Apple Watch совместимости с Android

В ответ на иск, поданный Министерством юстиции США вчера, компания Apple заявила, что в какой-то момент она действительно рассматривала возможность подключения Apple Watch к Android.
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Инженеры Apple занимались разработкой необходимых алгоритмов на протяжении трёх лет, но в итоге руководство отказалось от этой идеи из-за технических ограничений.
Стоит отметить, что в прошлом году журналист Bloomberg Марк Гурман также говорил о планах Apple по внедрению в Apple Watch совместимости с Android-смартфонами.