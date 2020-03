В Окружной суд Соединенных Штатов по северному округу Калифорнии подан иск против компании Apple. Соответчиком по нему выступает британский музыкальный дистрибутор Adasam. По данным Apple Insider, RCA и ещё несколько крупных лейблов обвиняют их в реализации пиратских копий песен.



Истец утверждает, что Adasam продаёт музыкальную продукцию от имени лейблов Blue Orchid, Six Week Smile и Atlantic Motion, распространяя треки практически всех британских и американских артистов, записанные с 20-х по 60-е годы XX века. При этом дистрибутор якобы не обладает лицензиями на продажу копий этих треков, поэтому почти весь его каталог может считаться пиратским. Компания Apple предоставляет площадку, где продаётся эта музыка — онлайн-магазин iTunes — и берёт себе комиссию с продажи.



В пример приводится песня Stormy Weather исполнительницы Лины Хорн. В каталоге RCA этот трек стоит 1,29 доллара, а Adasam продаёт его дешевле — за 99 центов.



Юристы RCA указали, что Adasam также составляет компиляции «лучших хитов» с песнями, правами на распространение которых не обладает. В каталоге дистрибутора есть сборники многих музыкантов, выпускавших записи с 20-е по 40-е годы.



Одним из истцов выступает лейбл Four Jays Music, который прошлой осенью начал судиться с Apple по аналогичным обстоятельствам. Он обнаружил, что на iTunes нелегально продаются знаменитые стандарты, в том числе Over the Rainbow, The Chatanooga Choo Cho, I Only Have Eyes for You и Bye Bye Blackbird.



Истцы просят суд обязать Apple и Adasam выплатить им возмещение причинённого ущерба, возместить издержки, а также прекратить продажу пиратских копий песен на iTunes.