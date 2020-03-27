



Ранее на этой неделе компания Apple выпустила обновления iOS 13.4 и macOS 10.15.4, которые содержат множество новых возможностей и устраняют большое количество разнообразных багов. По традиции они добавили несколько новых проблем, в том числе связанных с работой браузера Safari.



Странным образом Safari теперь не находит в интернете нужный контент, если поисковой запрос в адресной строке содержит знак плюса. Например, если попытаться поискать информацию о языке программирования С++ или стриминговом сервисе Disney+, вместо этого выдачи будут содержать ссылки, имеющие отношения к языку C и компании Disney.



Аналогичные проблемы возникают при поиске информации о некоторых продуктах Apple, например, сервисе для чтения электронных копий газет и журналов Apple News+ или видеосервисе Apple TV+.



Конечно, это не особо большой баг, но он может доставить определённые проблемы, если вам экстренно потребуется информация о чём-либо, название чего содержит +. Результаты поиска будут совсем не такими, как вы ожидаете.



Наверняка Apple в ближайшее время устранит этот баг. А до того момента можно пользоваться поисковыми сайтами, вроде Google или «Яндекс», они обрабатывают такие поисковые запросы корректно.







