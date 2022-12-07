Apple ограничит крутейшую функцию iPhone с релизом iOS 16.2

С выходом iOS 16.2 Apple ограничит время действия AirDrop 10 минутами, как это было реализовано в Китае с запуском iOS 16.1.1.
В бета-версии iOS 16.2 RC варианты настройки AirDrop немного изменились — теперь можно предоставить доступ только контактам или включить приём данных от всех пользователей, но только на 10 минут.
Новая опция поможет владельцам iPhone и iPad избежать получение файлов и фотографий от незнакомцев по AirDrop.
Сама Apple считает, что эта функция сократит распространение спам-контента в людных местах, таких как торговые центры и аэропорты. Кстати, недавно в США был случай, когда американский пилот пригрозил пассажирам отменой рейса, если те не перестанут пересылать порнографические фото по AirDrop.
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