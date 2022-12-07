Вышли предрелизные бета-версии iOS 16.2, iPadOS 16.2 и macOS Ventura 13.1 для разработчиков

Сегодня, 7 декабря, Apple выпустила предрелизные бета-версии iOS 16.2 RC, iPadOS 16.2 RC, tvOS 16.2 RC, watchOS 9.2 RC и macOS Ventura 13.1 RC для зарегистрированных разработчиков.
В этих сборках компания устранила ряд багов, обнаруженных в предыдущих бета-версиях ПО, а также начала тестировать караоке-режим Apple Music Sing и сквозное шифрование в iCloud. Основными нововведениями в iOS 16.2 и iPadOS 16.2 являются приложение-холст Freeform для совместной работы над проектами, новые виджеты сна и приёма медикаментов для экрана блокировки, и улучшенное приложение «Погода».
Кроме того, Apple прокачала режим Always-On Display в iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, добавила новую тренировку для Apple Watch и продолжила тестировать полноценную поддержку мониторов на iPad с чипами M1/M2.
Также вышли финальные тестовые сборки iOS 15.7.2 и iPadOS 15.7.2.
Установить новые бета-версии можно только при наличии профиля разработчика. Скорее всего, тестирование продлится до конца 2022 года.
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