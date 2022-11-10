Apple iOS 16

Apple подложила подлянку в обновление iOS 16.1.1. Пока только для одной страны, скоро — для всех

Александр

Пользователи смартфонов Apple в Китае заметили неприятное нововведение. После установки вышедшего вчера обновления iOS 16.1.1 исчезает возможность делиться файлами через AirDrop с незнакомцами более 10 минут. Ранее такого лимита не было, можно было раздавать выбранные файлы кому угодно без ограничения по времени.

В настройках AirDrop теперь три опции: отключено, обмен данными только с контактами и обмен данными с любыми пользователями в течение 10 минут. В третьем случае по истечении указанного времени можно снова включить обмен. Тем самым затрудняется распространение контента через AirDrop среди незнакомцев в общественных местах.



Как полагает Bloomberg, ограничение могло быть добавлено по требованию властей Китая, которые борются с протестами и пытаются ввести цензуру, которая включает в себя в том числе запрет на свободное распространение информации среди неограниченного круга лиц. В то же время издание пишет, что в будущем Apple внедрит аналогичный лимит для пользователей iPhone в других странах мира, это якобы необходимо для того, чтобы оградить людей от бесконтрольной утечки данных и кражи личных файлов.

Apple беспрепятственно работает в Китае, однако многие сервисы компании заблокированы в этой стране. К примеру, там не работают Apple TV+, iTunes Store, Apple Books, Apple Arcade и нет платного контента в сервисе Podcasts.

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Комментарии

Mers
+4162
Mers
А мне кажется норм, а то постоянно забываю его выключать. Но лучше бы это было конечно четвертой опцией.
Сегодня в 14:13
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Вася Вотафаков
+5370
Вася Вотафаков
А что там по проблемам о которых писали? Глюки и баги на 13/14 айфонах? Отпишитесь у кого было. И пропало ли после обнов 😉
45 минут назад
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