Apple подложила подлянку в обновление iOS 16.1.1. Пока только для одной страны, скоро — для всех

Пользователи смартфонов Apple в Китае заметили неприятное нововведение. После установки вышедшего вчера обновления iOS 16.1.1 исчезает возможность делиться файлами через AirDrop с незнакомцами более 10 минут. Ранее такого лимита не было, можно было раздавать выбранные файлы кому угодно без ограничения по времени.



В настройках AirDrop теперь три опции: отключено, обмен данными только с контактами и обмен данными с любыми пользователями в течение 10 минут. В третьем случае по истечении указанного времени можно снова включить обмен. Тем самым затрудняется распространение контента через AirDrop среди незнакомцев в общественных местах.







Как полагает Bloomberg, ограничение могло быть добавлено по требованию властей Китая, которые борются с протестами и пытаются ввести цензуру, которая включает в себя в том числе запрет на свободное распространение информации среди неограниченного круга лиц. В то же время издание пишет, что в будущем Apple внедрит аналогичный лимит для пользователей iPhone в других странах мира, это якобы необходимо для того, чтобы оградить людей от бесконтрольной утечки данных и кражи личных файлов.



Apple беспрепятственно работает в Китае, однако многие сервисы компании заблокированы в этой стране. К примеру, там не работают Apple TV+, iTunes Store, Apple Books, Apple Arcade и нет платного контента в сервисе Podcasts.



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