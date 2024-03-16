Apple отложила выпуск самого технологичного iPhone современности

Фото: MacRumors
Компания Apple отсрочила внедрение Face ID под дисплей iPhone. Об этом пишет iDB.
Ранее в сети появлялись инсайды о таком нововведении: главной целью переноса сканера лица под матрицу являлось полное избавление от каких-либо вырезов на передней панели. Apple хотела выпустить iPhone с дисплеем от края до края, но что-то пошло не так.
Компания Apple отсрочила внедрение Face ID под дисплей iPhone. Об этом пишет iDB.
Ранее в сети появлялись инсайды о таком нововведении: главной целью переноса сканера лица под матрицу являлось полное избавление от каких-либо вырезов на передней панели. Apple хотела выпустить iPhone с дисплеем от края до края, но что-то пошло не так.
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Новый инсайд сообщает, что планы по внедрению подэкранного Face ID смещаются минимум на 2027 год. Причины такого решения не называются, но можно предположить, что добиться надежности и высокой скорости работы сканера при наличии матрицы между ним и человеком — очень непростая задача.
Помимо этого, инсайдер подтвердил планы Apple выпустить в 2026 году первый складной iPad размером от 7 до 8 дюймов в разложенном состоянии. Похоже, что внимание Apple сместилось с безрамочных на гибкие устройства.