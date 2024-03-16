Apple отложила выпуск самого технологичного iPhone современности

Олег

iPhone 18 Pro

Фото: MacRumors 

Компания Apple отсрочила внедрение Face ID под дисплей iPhone. Об этом пишет iDB.

Ранее в сети появлялись инсайды о таком нововведении: главной целью переноса сканера лица под матрицу являлось полное избавление от каких-либо вырезов на передней панели. Apple хотела выпустить iPhone с дисплеем от края до края, но что-то пошло не так.

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Новый инсайд сообщает, что планы по внедрению подэкранного Face ID смещаются минимум на 2027 год. Причины такого решения не называются, но можно предположить, что добиться надежности и высокой скорости работы сканера при наличии матрицы между ним и человеком — очень непростая задача.

Помимо этого, инсайдер подтвердил планы Apple выпустить в 2026 году первый складной iPad размером от 7 до 8 дюймов в разложенном состоянии. Похоже, что внимание Apple сместилось с безрамочных на гибкие устройства. 

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Источник:
iDB
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Комментарии

+4269
Gabriel
«Apple хотела выпустить iPhone с дисплеем от края до края, но что-то пошло не так.»
Не так пошло что власти США отказались одобрить сделку с китайской или китайскими компаниями по сотрудничеству с Эппл в результате которой Эппл смогла бы получить возможность выпускать нужные ей дисплеи.
Дело в том что такое сотрудничество ведёт к трасферу технологий что на данный момент для США недопустимо.
Опять политика.
Сегодня в 00:59
#
+41
AID_001465.923281ef9415413e9c3745d5a2240ac8.1239
Apple безнадежно устарела…Китай со своими инновациями и технологиями опережает практически во всех сферах…
Сегодня в 03:36
#
SithV
+1561
SithV
можно предположить что дорого, а «эти» схавают что есть)) зачем уменьшать маржу если по устоявшейся цене можно еще больше айфонов не заморачиваясь с новыми технологиями?
Сегодня в 04:09
#
+1
Васян SithV
Думаю что китайцы уже внедрили бы эту технологию в свои девайсы, это действительно дорого, если вообще возможно в данный момент
Сегодня в 06:38
#
SithV
+1561
SithV Васян
ну одно дело китайцы, а другое дело эпл. тут ведь самое главное РнД чтоб создать техпроцесс.. наверняка прототипы уже есть, просто эпл хочет иметь определенную маржу с каждого телефона, а с этой технологией придется «ужаться», чего Кук, будучи счетоводом допустить не может.
Сегодня в 06:44
#
–48
номер Васян
Как понять вредрили бы? Китайцы уже давненько продают такие телефоны. Просто все дрочат на любой пук эпол.
час назад в 11:16
#