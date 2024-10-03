Apple отозвала бета-версию watchOS 11.1 из-за зависания смарт-часов

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Разработчик Аарон Перрис заметил, что компания Apple отозвала обновление watchOS 11 beta 3, которое вышло только позавчера. Причина такого решения — жалобы пользователей на бесконечное зависание после установки апдейта.Судя по сообщениям на Reddit, у некоторых пользователей Apple Watch перестали синхронизироваться уведомления, а у других часы просто зависают. Перезагрузка не решает проблему, поскольку в течение минуты девайс снова полностью зависает.Это довольно серьезная проблема, особенно с учётом того, что у пользователей нет возможности откатить прошивку без похода в Apple Store и в АСЦ.Пока неясно, скольких пользователей затронула эта проблема. Скорее всего, Apple устранит её на следующей неделе, но мы напомним, что устанавливать бета-версии любых новых ОС на основные устройства не стоит.