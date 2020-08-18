





Apple объявила о глобальном запуске двух новых станций на Apple Music, которые уже доступны пользователям сервиса в 165 странах. С сегодняшнего дня флагманская радиостанция Beats 1 будет переименована в Apple Music 1, и заработают две дополнительные радиостанции: Apple Music Hits, посвященная любимым всем хитам 80-х, 90-х и 2000-х годов, и Apple Music Country, которая, как ясно из названия, будет специализироваться на музыке в стиле кантри.С момента запуска Apple Music в 2015 году Beats 1 превратилась в одну из самых слушаемых станций в мире с трансляциями интервью артистов, глобальными эксклюзивами и премьерами. На протяжении эволюции эта станция наладила связь с сообществом музыкантов.Apple Music 1 с ультрасовременными студиями в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Нэшвилле и Лондоне является центром общения о поп-культуре, а также местом, где артисты со всего мира выпускают новую музыку и делятся новостями, обращаясь напрямую к своим поклонникам. Станция предлагает серию шоу от самых громких имен ввключая, Action Bronson, Billie Eilish, Elton John, Joe Kay, Lil Wayne, Frank Ocean, Vince Staples, Kerwin Frost, HAIM, Lady Gaga, Nile Rodgers, Travis Scott и многих других. В Apple Music 1 также есть несколько шоу, посвященных яркости латиноамериканской музыки.Apple Music Hits предлагает полный каталог самых известных и любимых фанатами песен 80-х, 90-х и 2000-х годов. На станции представлены замечательные новые шоу от известных артистов и ведущих, которые знакомят слушателей с историями, лежащими в основе самых популярных песен в мире. На станции появятся новые эксклюзивные шоу таких артистов, как Backstreet Boys, Ciara, Mark Hoppus, Huey Lewis, Alanis Morissette, Snoop Dogg, Meghan Trainor, Shania Twain и многих других.Радио — это часть культуры кантри, и Apple Music Country расширяет этот опыт для современного слушателя. По мере того как музыка кантри развивается и распространяется по всему миру, Apple Music Country стремится стать идеальным местом для всех направлений и разнообразных жанров. Станция предлагает микс из лучшей музыки современности, знакомя поклонников со звездами завтрашнего дня и напоминая им о легендарных артистах и ​​треках, которые сформировали и определили музыку кантри на этом пути.