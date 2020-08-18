Противостояние Epic Games и Apple вышло на новый уровень, и от этого могут пострадать разработчики игр на движке Unreal Engine (PUBG и различные инди-проекты). Apple пригрозила студии Epic Games удалить её аккаунт разработчика и заблокировать доступ к различным инструментам для создания приложений под iOS, iPadOS и macOS.
По какой причине Apple решила удалить аккаунт Epic Games, неизвестно, но это обычная практика по отношению к разработчикам, грубо нарушившим правила App Store. На прошлой неделе Epic Games тайно внедрила в Fortnite функцию покупки монет с 20-процентной скидкой в обход App Store. Вскоре после этого игра была удалена.
Epic Games подала в суд на Apple. Студия просит суд обязать Apple снизить комиссию в App Store, а также позволить разработчикам выпускать альтернативные магазины с приложениями и играми для iOS и iPadOS. Теперь подан ещё один иск — об отсрочке удаления аккаунта.
Если Apple отключит Epic Games от инструментов разработки, перестанет работать Unreal Studio и некоторые другие утилиты, созданные для разработки, тестирования и обновления игр на движке Unreal Engine. Кроме того, из App Store будут удалены все остальные игры Epic Games, а у неё немало популярных проектов помимо главного хита.
Прямая оплата появилась в Fortnite и на Android, из-за чего Google тоже удалила эту игру из Play Маркета. Epic Games будет судиться и с Google, но к этой компании гораздо меньше претензий, поскольку она позволяет устанавливать приложения из сторонних источников (и в этом случае разработчику не нужно платить 30-процентную комиссию с каждой транзакции).
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За пользователей и двор удаляю эпп стор
На Apple и google (две самые крупные компании) наезжать такое себе дело.... ладно steam, это конкуренция, а тут уже наглость.
P.S. Да, и идите на google сами!
P.S.S. Для Андроид много сторонних магазинов, где следят за тем, чтобы мусор не попадал.
У одного меня в ВК сообщения больше не редактируются?🤔