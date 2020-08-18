Компания Apple пригрозила студии Epic Games удалить её аккаунт разработчика и заблокировать доступ к различным инструментам для создания приложений под iOS, iPadOS и macOS. Это обычная практика по отношению к разработчикам, грубо нарушившим правила App Store. На прошлой неделе Epic Games тайно внедрила в Fortnite функцию покупки монет с 20-процентной скидкой в обход App Store. Вскоре после этого игра была удалена.
Epic Games подала в суд на Apple. Студия просит суд обязать Apple снизить комиссию в App Store, а также позволить разработчикам выпускать альтернативные магазины с приложениями и играми для iOS и iPadOS. Теперь подан ещё один иск — об отсрочке удаления аккаунта.
Компания Apple выпустила официальное заявление, в котором сообщила, что не станет делать для Epic Games исключение из правил, действующих для всех разработчиков, которые размещают свои проекты в App Store. Apple также заявила, что готова пойти на компромисс: она не будет удалять аккаунт Epic Games и вернёт Fortnite в App Store, если из этой игры будет удалена возможность совершения покупок в обход магазина. Epic Games вряд ли пойдёт на такое, ведь разногласия возникли именно из-за высоких комиссионных начислений.
Fortite — одна из самых популярных игр в App Store. По оценке аналитиков, комиссия от покупок в ней приносит Apple около 1% от всей выручки магазина.
Если Apple отключит Epic Games от инструментов разработки, перестанет работать Unreal Studio и некоторые другие утилиты, созданные для разработки, тестирования и обновления игр на движке Unreal Engine. Кроме того, из App Store будут удалены все остальные игры Epic Games, а у неё немало популярных проектов помимо главного хита.
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