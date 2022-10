Apple пожалела, что выпустила iPhone 14 Plus

Компания Apple тотально сокращает объемы производства своего нового смартфона iPhone 14 Plus. Об этом сообщают несколько зарубежных изданий.Согласно источнику, сведениями о производстве iPhone 14 Plus поделились несколько людей, работающих в цепочке поставок для Apple. По словам одного из них, компания прислала ему распоряжение немедленно прекратить сборку iPhone 14 Plus до поступления дальнейших указаний. Двое других поставщиков получили распоряжение сократить производство этой модели на 70% и 90% соответственно.Напомним, что iPhone 14 Plus позиционируется как более доступный аналог модели Pro Max с большим дисплеем. Многие блогеры и аналитики пророчили «плюсу» большой успех, но похоже, что спустя две недели после начала продаж спрос на него продолжает падать. Пользователи не понимают, зачем покупать iPhone 14 Plus , ведь в продаже до сих пор можно найти прошлогодний iPhone 13 Pro Max примерно за те же деньги, который будет лучше практически во всём.Ранее мы рассказали, что Apple выпустила два новых планшета: iPad Pro (2022) базовый iPad 10 в новом дизайне.