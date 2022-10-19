iPhone 14 Plus Apple

Apple пожалела, что выпустила iPhone 14 Plus

Олег

iPhone 14


Компания Apple тотально сокращает объемы производства своего нового смартфона iPhone 14 Plus. Об этом сообщают несколько зарубежных изданий.

Согласно источнику, сведениями о производстве iPhone 14 Plus поделились несколько людей, работающих в цепочке поставок для Apple. По словам одного из них, компания прислала ему распоряжение немедленно прекратить сборку iPhone 14 Plus до поступления дальнейших указаний. Двое других поставщиков получили распоряжение сократить производство этой модели на 70% и 90% соответственно.

Напомним, что iPhone 14 Plus позиционируется как более доступный аналог модели Pro Max с большим дисплеем. Многие блогеры и аналитики пророчили «плюсу» большой успех, но похоже, что спустя две недели после начала продаж спрос на него продолжает падать. Пользователи не понимают, зачем покупать iPhone 14 Plus, ведь в продаже до сих пор можно найти прошлогодний iPhone 13 Pro Max примерно за те же деньги, который будет лучше практически во всём.

Ранее мы рассказали, что Apple выпустила два новых планшета: iPad Pro (2022) и базовый iPad 10 в новом дизайне. 

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Источник:
The Information
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Комментарии

tellurian
+4580
tellurian
Цену пусть снижает.
Людям нужны не только лопаты.
Сегодня в 08:51
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kardigan
+2837
kardigan tellurian
Эти модели , как я понял, довольно сильно уступают по параметрам от флагманов, но в цене см. Сами. Выгоднее купить флагман, нежели этот девайс с ув экраном. Или я что то не так понял?
34 минуты назад
#
Mers
+4127
Mers
«Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал»
22 минуты назад
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