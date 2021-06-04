



По данным Bloomberg, компания Apple разрабатывает технологию, которая позволит заряжать различные устройства без проводов с дальнего расстояния. Поддержкой этой технологии, вероятно, смогут обладать не только её смартфоны, но и другие гаджеты, в том числе планшеты и ноутбуки.



Bloomberg пишет, что разработка этой технологии находится на начальном этапе, поэтому не стоит ждать её появления в коммерчески доступных продуктах в ближайшее время. Подобные зарядные устройства, передающие энергию на гаджеты с расстояния нескольких десятков сантиметров и даже метров, есть у Xiaomi и некоторых других компаний, но они не спешат внедрять такое решение в свои продукты.



Очевидно, что с беcпроводной зарядкой дальнего действия будут совместимы только новые продукты Apple, оснащённые её поддержкой, а старые гаджеты нельзя будет заряжать таким образом.



Bloomberg также указывает, что Apple не оставляет попыток довести до ума беспроводное зарядное устройство AirPower, представленное ещё в 2017 году. По замыслу компании его можно было бы использовать для одновременной зарядки трёх устройств (например, смартфона, часов и наушников).







Выпуск AirPower был отменён, поскольку руководство Apple оказалось недовольно этим продуктом (по слухам, из-за чрезмерного нагрева при использовании на полной мощности). Примечательно, что зарядные устройства, подобные AirPower, выпускают многие компании, включая Xiaomi, Samsung и бесчисленных китайских производителей.







