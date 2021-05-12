





Несколько лет назад на одной из презентаций Apple Тим Кук намекнул, что компания работает над AirPower — продвинутой станцией для беспроводной зарядки сразу нескольких гаджетов, при этом их не нужно будет позиционировать. Увы, это был один из тех проектов, которые купертиновский техногигант так и не смог довести до конца и вынужден был признать поражение.И тем удивительнее тот факт, что китайская компания Xiaomi смогла реализовать эту задумку, да и еще в том виде, в котором хотела Apple. Называется устройство Mi Multi-coil Fast Wireless Charging Pad, и внутри белой коробочки с габаритами 232,4 x 100 x 15,1 мм находится целых 19 катушек, которые позволяют заряжать до 3 устройств. И да, их не нужно класть на специальные места на площадке — зарядка поддерживается по всей ее площади.При этом на каждый девайс выделяется до 20 Вт, а станция поддерживает технологию Qi, что позволяет зарядить почти любой гаджет с поддержкой беспроводной зарядки. Для питания устройства нужен достаточно мощный адаптер на 120 Вт, а сама станция имеет множество защит (от короткого замыкания, перегрева и нестабильного напряжения).Более того, это не концепт, а уже готовый продукт. В Китае за Mi Multi-coil Fast Wireless Charging Pad (номер модели MDY-13-EJ) просят порядка 93 долларов. В магазинах, которые предлагают доставить ее по всему миру, ценник несколько выше — порядка 130 долларов или 9500 рублей.