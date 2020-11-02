Samsung EP-P6300

Компания Samsung выпустила в России беспроводное зарядное устройство с модельным номером EP-P6300. Оно способно одновременно заряжать сразу три разных устройства — смартфон, TWS-наушники и смарт-часы Samsung.

Смартфоны Samsung заряжаются от этого адаптера с мощностью до 9 Вт, а для мобильных устройств других производителей, в том числе Apple, выходная мощность снижается до 7,5 Вт. С помощью специального приложения можно регулировать яркость светодиодных индикаторов на корпусе зарядки.

Схожим образом могла бы функционировать беспроводная зарядка AirPower от компании Apple, но она так и не была выпущена. По слухам, инженерам компании так и не удалось снизить уровень тепловыделения до приемлемого значения, из-за чего зарядка слишком сильно нагревалась под максимальной нагрузкой. Apple несколько раз приостанавливала, а затем возобновляла работу над AirPower, однако по последним данным, отказалась от этого проекта и вместо него сосредоточилась на продаже зарядных аксессуаров под возрождённым недавно брендом MagSafe (в том числе от сторонних производителей).

Зарядное устройство EP-P6300 продаётся в российских магазинах Samsung и у партнёров компании за 7490 рублей.


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