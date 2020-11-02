Компания Samsung выпустила в России беспроводное зарядное устройство с модельным номером EP-P6300. Оно способно одновременно заряжать сразу три разных устройства — смартфон, TWS-наушники и смарт-часы Samsung.
Смартфоны Samsung заряжаются от этого адаптера с мощностью до 9 Вт, а для мобильных устройств других производителей, в том числе Apple, выходная мощность снижается до 7,5 Вт. С помощью специального приложения можно регулировать яркость светодиодных индикаторов на корпусе зарядки.
Схожим образом могла бы функционировать беспроводная зарядка AirPower от компании Apple, но она так и не была выпущена. По слухам, инженерам компании так и не удалось снизить уровень тепловыделения до приемлемого значения, из-за чего зарядка слишком сильно нагревалась под максимальной нагрузкой. Apple несколько раз приостанавливала, а затем возобновляла работу над AirPower, однако по последним данным, отказалась от этого проекта и вместо него сосредоточилась на продаже зарядных аксессуаров под возрождённым недавно брендом MagSafe (в том числе от сторонних производителей).
Зарядное устройство EP-P6300 продаётся в российских магазинах Samsung и у партнёров компании за 7490 рублей.
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Позиционирование гаджетов на платформе может быть любой.
Я не пользуюсь беспроводными зарядками.
А почему у самсы тупейший маркетинг — это вопрос к самому самсунгу. Ну и к вам. Вы хаваете то, что хорошо упаковано, а не то, что имеет действительно ценное содержание.
да я тоже не доверяю,.хотя наушники и все мобилы с этой функцией. Раньше в офисе юзал, ну такое себе удовольствие: очень долго заряжает и греет. Как-то палевно и смысла нет.
Но самса действительно сделала очень близкий по замыслу аналог. Просто не трубит об этом на всю Ивановскую как эппл. Странно конечно, но так они себя нередко позиционируют
Apple не смогла, а Xiaomi выпустили фитнес трекер за 2000₽.
Apple не смогла, а баба Валя продаёт на базаре яблоки по 50₽ за кг.