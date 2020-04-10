Образовательная команда Apple представила таблицу, на которой размещено 30 советов чем занять детей, сидя дома вместе с iPad. Это будет особенно актуально в режиме самоизоляции.

Таблица

Таблица представлена в виде PDF-файла, который можно загрузить или распечатать, на ней размещен широкий спектр активностей для развлечений с помощью iPhone или iPad. Некоторые из них включают замедленную съемку, возможность оживить любой предмет, попробовать стать художником и многое другое.

По словам Apple, эти активности предназначены для детей от дошкольного возраста до второго класса, а также в них может принимать участие вся семья.



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