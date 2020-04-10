MacBook Pro 13

Компания Apple отменила выпуск AirPower — беспроводной зарядки для iPhone, AirPods и Apple Watch. Тем не менее, попытки создать нечто подобное всё равно продолжаются, и теперь перед инженерами стоит задача разработать систему более эффективного отведения тепла от катушки, через которую передаётся энергия.

Патент Apple свидетельствует о том, что одним из возможных вариантов станет разработка не отдельного беспроводного зарядного устройства, а встраивание беспроводной зарядки в планшеты и ноутбуки.

Судя по описанию одного из патентов, Apple собирается предложить обладателям iPad заряжать iPhone, разместив его на экране планшета. В случае с MacBook возможна зарядка iPhone и Apple Watch — эти гаджеты следует размещать по сторонам от тачпада.

Apple

Энергия на смартфон или часы передаётся через катушку индуктивности, которая запитана от сети или аккумулятора в зависимости от того, каким образом электричество подаётся на планшет или ноутбук. Специальный контроллер распознаёт, какое устройство требует зарядку и в зависимости от этого, какой режим необходимо задействовать.

Apple

Apple вынашивает идею такой зарядки устройств довольно давно. Заявка на патент была оформлена в июне 2015 года, а затем дважды обновлялась — в марте 2018 и декабре 2019. Это говорит о том, что компания действительно работает над развитием технологий, которые позволяют заряжать различные гаджеты от планшетов и ноутбуков. Подобные решения существуют у других производителей, но они не сильно распространены.



iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия

Ссылки по теме:

iPhone 9 появился в китайском интернет-магазине iPhone 9 появился в китайском интернет-магазине

Apple занялась выпуском защитных масок для медработников Apple занялась выпуском защитных масок для медработников

Apple может приобрести компанию, которая занимается AR/VR-трансляциями Apple может приобрести компанию, которая занимается AR/VR-трансляциями