Компания Apple отменила выпуск AirPower — беспроводной зарядки для iPhone, AirPods и Apple Watch. Тем не менее, попытки создать нечто подобное всё равно продолжаются, и теперь перед инженерами стоит задача разработать систему более эффективного отведения тепла от катушки, через которую передаётся энергия.
Патент Apple свидетельствует о том, что одним из возможных вариантов станет разработка не отдельного беспроводного зарядного устройства, а встраивание беспроводной зарядки в планшеты и ноутбуки.
Судя по описанию одного из патентов, Apple собирается предложить обладателям iPad заряжать iPhone, разместив его на экране планшета. В случае с MacBook возможна зарядка iPhone и Apple Watch — эти гаджеты следует размещать по сторонам от тачпада.
Энергия на смартфон или часы передаётся через катушку индуктивности, которая запитана от сети или аккумулятора в зависимости от того, каким образом электричество подаётся на планшет или ноутбук. Специальный контроллер распознаёт, какое устройство требует зарядку и в зависимости от этого, какой режим необходимо задействовать.
Apple вынашивает идею такой зарядки устройств довольно давно. Заявка на патент была оформлена в июне 2015 года, а затем дважды обновлялась — в марте 2018 и декабре 2019. Это говорит о том, что компания действительно работает над развитием технологий, которые позволяют заряжать различные гаджеты от планшетов и ноутбуков. Подобные решения существуют у других производителей, но они не сильно распространены.
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Не представляю как можно печатать на ноутбуке когда там часы или телефон заряжается.
Не знаю как от мака, а вот заряжать от планшета это по моему мнению бред конкретный. Дома я лучше попользуюсь планшетом, а телефон уж как нибудь через провод пусть заряжается. Или они проводную зарядку совсем собираются убирать?!