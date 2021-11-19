

Apple разместила на своем официальном YouTube-канале новое видео «Дюжина яиц». Видеоролик стал продолжением серии «Снято на iPhone».



На этот раз инструментом для создания этого видеоролика стал iPhone 13 Pro, а оператором — французский режиссер и сценарист Мишель Гондри. Как понятно из названия, видео посвящено яйцам.



Видео начинается с обычной сцены приготовления омлета на кухне, а заканчивается тем, что курица явно «озадачена» из-за iPhone, «подглядывающим» за ней прямо в гнезде. Между этими эпизодами яйца появляются в необычных и забавных ситуациях и ракурсах.



Ролик идет всего одну минуту, но в нем соединены разные сцены с яйцами. Все они были сняты в разных режимах: есть покадровая анимация, если замедленная съемка SlowMo, а также присутствуют сцены в макро-режиме. Кроме того, в видеоролике прослеживается фирменные стили как Мишеля Гондри, так и самой Apple.









Это видео вошло в серию «Снято на iPhone» — все ролики можно увидеть на официальном YouTube-канале Apple. Ранее мы рассказали, как появилась эта программа и что в ней особенного.





