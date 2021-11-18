Apple выпустила стабильную версию watchOS 8.1.1 спустя три недели после релиза watchOS 8.1. Компания устранила баги.

Одна из решенных проблем — зарядка в Apple Watch Series 7. Эта модель умных часов у некоторых не заряжалась после обновления. Другие пользователи этого поколения смарт-часов заметили, что они заряжаются медленнее обычного. На устранение этих недостатков направлена watchOS 8.1.1.

Напомним, в watchOS 8.1 появилась функция SharePlay и групповые тренировки в Fitness+. Кроме того, приложение для онлайн-занятий спортом теперь доступно в России.

В ближайшее время вы получите уведомление с предложением обновить программное обеспечение на часах. Если его нет, откройте приложение Watch на iPhone и пройдите по пути «Настройки» —> «Основные» —> «Обновление ПО». Чтобы установить его, на часах должно быть минимум 50% заряда.





