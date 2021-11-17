Apple выпустила новую версию ПО для своих фирменных беспроводных наушников AirPods Pro и AirPods 3. На это обратил внимание зарубежный профильный ресурс 9to5Mac.
Согласно источнику, Apple начала рассылать на AirPods Pro новую версию прошивки с номером 4A402. Предыдущая сборка — 4A400 — была разослана чуть больше месяца назад почти на все модели наушников Apple: AirPods 2, AirPods Pro, AirPods Max, а также Beats. Теперь же апдейт вышел исключительно для Pro-версии. Ранее компания уже обновила AirPods Max отдельно от остальных моделей.
Помимо этого, новые AirPods 3 тоже получили обновление прошивки — самая свежая сборка теперь имеет номер 4B66.
К сожалению, Apple очень «трепетно» относится к обновлению ПО своих «умных» аксессуаров и никогда не рассказывает, что нового в свежих сборках ПО — даже никак не анонсирует их. То же касается и версии 4A402 для AirPods Pro, и 4B66 для AirPods 3 — нигде нет официальной информации о том, что же именно изменилось в этих сборках.
Особенное отношение Apple к апдейтам AirPods и AirTag проявляется еще и в том, что пользователю недоступен процесс ручного обновления этих девайсов. Всё, что может сделать владелец «яблочных» наушников — это проверить стабильность их Bluetooth-соединения с iPhone или iPad, а также поставить их на зарядку; по неподтвержденным данным, это действие может спровоцировать процесс обновления. В большинстве же случаев наушники получают новое ПО автоматически — тогда, когда «захотят» сами. Этот процесс всегда немного удивляет пользователей своей полной автономностью.
Вы можете проверить, «поймали» ли ваши AirPods свежий апдейт. Для этого пройдите в «Настройки» → «Bluetooth» → нажмите на букву «i» напротив наушников и найдите строчку «Версия ПО». Если ваши наушники уже обновились и вы заметили какие-то изменения — поделитесь ими в комментариях.
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