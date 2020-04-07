Apple выпустила обновления своих мобильных операционных систем — iOS 13.4.1 и iPadOS 13.4.1. Они исправляют проблемы с вызовами FaceTime.
Что нового
Что нового
- Исправлена ошибка, из-за которой пользователи устройств с iOS 13.4 не могли участвовать в вызовах FaceTime с пользователями iOS 9.3.6 и более ранних версий, либо OS X El Capitan 10.11.6 и более ранних версий.
- Устранена проблема в приложении «Настройки», в результате которой не удавалось выбрать Bluetooth из меню быстрых действий на экране домой.
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