iOS
Apple выпустила обновления своих мобильных операционных систем — iOS 13.4.1 и iPadOS 13.4.1. Они исправляют проблемы с вызовами FaceTime.

iOS 13.4.1

Что нового
  • Исправлена ошибка, из-за которой пользователи устройств с iOS 13.4 не могли участвовать в вызовах FaceTime с пользователями iOS 9.3.6 и более ранних версий, либо OS X El Capitan 10.11.6 и более ранних версий.
  • Устранена проблема в приложении «Настройки», в результате которой не удавалось выбрать Bluetooth из меню быстрых действий на экране домой.
Размер файла прошивки составляет 81,5 МБ. Для обновления по воздуху откройте «Настройки» → «Основные» → «Обновление ПО».


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