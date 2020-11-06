macOS
Сегодня Apple разослала разработчикам Big Sur 11.0.1 для тестирования. Эта версия операционной системы еще не получила публичного выпуска, а бета 11.0.1 заменяет серию macOS Big Sur 11.

Загрузить тестовую сборку можно через центр разработчиков Apple, а после установки соответствующего профиля все последующие бета-версии будут доступны через механизм обновления программного обеспечения в системных настройках.

Операционная система macOS Big Sur представляет обновленный дизайн с полностью переработанным интерфейсом, начиная с окон и значков в доке, заканчивая системными звуками. Появился новый настраиваемый пункт управления, который очень похож на аналогичную функцию в iOS. Он предоставляет доступ к ключевым элементам управления системой.

Центр уведомлений был переработан и получил поддержку виджетов в стиле iOS, которые доступны в нескольких размерах. Также добавились интерактивные уведомления, группирующиеся по приложениям. Браузер Safari стал работать быстрее и обзавелся стартовой страницей, которую можно настраивать с помощью обоев и различных разделов, включая списки для чтения и вкладки iCloud.

«Сообщения» были также обновлены, чтобы соответствовать аналогу на iOS с поддержкой закрепленных бесед, упоминаний, ответов и Memoji. Не забыли обновить функцию поиска для ссылок, фотографий и прочего контента.


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Источник:

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