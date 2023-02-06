Apple выпустила обновления для HomePod и tvOS 16.3.1

Сегодня, 6 февраля, компания Apple выпустила обновления tvOS 16.3.1 и ПО для HomePod под номером 16.3.1.Согласно примечаниям к выпуску, обе прошивки повышают производительность и стабильность работы гаджетов. Скорее всего, Apple устранила известные баги в версии 16.3.1.Прошивку tvOS 16.3.1 можно загрузить в меню Настройки > Система > Обновление ПО на ‌‌‌‌‌совместимой приставке Apple TV‌‌‌‌‌, а колонки HomePod и HomePod mini обновляются в приложении Дом на iPhone, iPad или Mac.