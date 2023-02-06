В iOS 16.3 обнаружился неприятный глюк. Вы можете потерять данные с iPhone

Олег

iPhone


Пользователи iOS 16.3 жалуются на проблемы с работой облачного хранилища iCloud. На это обратили внимание на Phone Arena.

Согласно источнику, после обновления до iOS 16.3 некоторые пользователи обнаружили, что ряд настроек Apple ID и iCloud оказался выключен. Помимо прочего, речь идет о синхронизации с iCloud Drive и резервном копировании данных смартфона iCloud Backup.

При попытке снова включить эти функции владельцы iPhone видят сообщение: «Произошла непредвиденная ошибка. Повторите попытку позже».

На момент публикации закономерность, по которой появляется глюк, не выявлена. Ошибка при включении резервного копирования возникает как на Apple ID с двухфакторной аутентификацией, так и без нее. Эксперты полагают, что сбой вкрался в систему, когда инженеры внедряли поддержку физических ключей безопасности в Apple ID.

Щекотливость данного глюка состоит в том, что пользователь может даже не знать, что резервное копирование отключилось и больше не совершается. В случае возникновения непредвиденной ситуации он будет рассчитывать на несуществующую копию и в результате может лишиться части своих данных, которые не успели отгрузиться в облако до возникновения описанного бага.

Сама Apple пока не комментировала ситуацию. 

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Источник:
Phone Arena
Cсылки по теме:
iOS 16.3 исправила еще один раздражающий глюк. Проверяйте
https://www.iguides.ru/main/other/apple_gotovit_nebolshoe_obnovlenie_ios_16_chto_o_nyem_izvestno/?sphrase_id=12024714
Скрытый баг в iOS позволял сторонним приложениям следить за пользователями без разрешения

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Комментарии

Дмитрий Павлов
+114
Дмитрий Павлов
У меня был сбой при синхронизации фотографий. 18 января последний раз айфон и айпад синхронизировались с айклауд и потом перестали.
Вчера в 20:09
#
catfelix
+156
catfelix
Это, видимо, только при включении расширенной защиты данных. У меня выключена и резервное копирование с синхронизацией с iCloud Drive работает как обычно и не отключалась.
Вчера в 20:41
#
+4
AID_000944.8cddf38714774f7da1b26d16b5b66df5.2119
Ошибка появилась еще в 16.2

А вот что реально бесит, когда iPhone зависает ночью после зарядки до 100%. Помогает только Хард ресет. Будильник естественно не срабатывает…
Проблема появилась на 16.2 и осталась в 16.3 (iPhone 13 mini).
Вчера в 20:57
#
kardigan
+3013
kardigan AID_000944.8cddf38714774f7da1b26d16b5b66df5.2119
Может быть у тебя впн тупит? У меня иногда пропадает вай фай и сотовая. Ничего не помогает-только удаление впн.
Первый раз даже в сервис потащил айфон-благо не донёс-сообразил( вернее помогли добрые люди.
33 минуты назад
#
kardigan
+3013
kardigan
В России сейчас это актуально, но не для большинства. Все важные данные стараюсь хранить на жестаках. Как то спокойнее. Синхронизация всяких там вотс аппов не очень беспокоит, а вот фото, пароли данные это да. Тема щекотливая.
35 минут назад
#