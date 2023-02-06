В iOS 16.3 обнаружился неприятный глюк. Вы можете потерять данные с iPhone



Пользователи iOS 16.3 жалуются на проблемы с работой облачного хранилища iCloud. На это обратили внимание на Phone Arena.



Согласно источнику, после обновления до iOS 16.3 некоторые пользователи обнаружили, что ряд настроек Apple ID и iCloud оказался выключен. Помимо прочего, речь идет о синхронизации с iCloud Drive и резервном копировании данных смартфона iCloud Backup.



При попытке снова включить эти функции владельцы iPhone видят сообщение: «Произошла непредвиденная ошибка. Повторите попытку позже».



На момент публикации закономерность, по которой появляется глюк, не выявлена. Ошибка при включении резервного копирования возникает как на Apple ID с двухфакторной аутентификацией, так и без нее. Эксперты полагают, что сбой вкрался в систему, когда инженеры внедряли поддержку физических ключей безопасности в Apple ID.



Щекотливость данного глюка состоит в том, что пользователь может даже не знать, что резервное копирование отключилось и больше не совершается. В случае возникновения непредвиденной ситуации он будет рассчитывать на несуществующую копию и в результате может лишиться части своих данных, которые не успели отгрузиться в облако до возникновения описанного бага.



Сама Apple пока не комментировала ситуацию.

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