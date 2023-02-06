Apple вынужденно сливает iPhone со скидками на ключевом рынке

Издание Bloomberg сообщает, что Apple пришлось снизить цены на новые модели iPhone в Китае, чтобы компенсировать падение спроса на гаджеты компании в стране.Государственный оператор China Mobile и вторая по величине платформа электронной коммерции в Китае, JD.com, за последние несколько дней скинули по 800 юаней ($118/~8500 рублей) от стоимости iPhone 14 Pro и Pro Max. Другие розничные продавцы также предлагают скидки на модели серии iPhone 14 от 600 до 800 юаней (~6500-8500 рублей).Как отмечает Bloomberg, такие скидки‌ отражают падение спроса на смартфоны премиум-класса на крупнейшем в мире рынке.Стоит отметить, что на официальном сайте Apple цены на смартфоны в Китае остались без изменений.

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