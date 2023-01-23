Apple выпустила обновления iOS 15.7.3, iOS 12.5.7 и macOS Big Sur для старых устройств

Вслед за релизом крупных обновлений для актуальных устройств компания решила порадовать и владельцев старых девайсов, выпустив минорные апдейты, сосредоточенные на безопасности.
Владельцам iPhone 7 и более старых моделей стала доступна iOS 15.7.3, а для iPhone 5S вышел апдейт iOS 12.5.7. В этих обновлениях Apple устранила уязвимости, которые могли использоваться злоумышленниками для доступа к устройствам.
Компания также выпустила macOS Big Sur 11.7.3 и macOS Monterey 12.6.3 для пользователей старых компьютеров Mac.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides