Apple выпустила обновления iOS 15.7.3, iOS 12.5.7 и macOS Big Sur для старых устройств

Фархад

MacBook iPhone 5S

Вслед за релизом крупных обновлений для актуальных устройств компания решила порадовать и владельцев старых девайсов, выпустив минорные апдейты, сосредоточенные на безопасности.

Владельцам iPhone 7 и более старых моделей стала доступна iOS 15.7.3, а для iPhone 5S вышел апдейт iOS 12.5.7. В этих обновлениях Apple устранила уязвимости, которые могли использоваться злоумышленниками для доступа к устройствам.

Компания также выпустила macOS Big Sur 11.7.3 и macOS Monterey 12.6.3 для пользователей старых компьютеров Mac.

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Комментарии

+46
arnikrock
Молодчина Apple
2 часа назад в 23:25
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