Apple выпустила публичную бета-версию iOS 17.4

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Компания Apple выпустила первые публичные бета-версии будущих обновлений iOS 17.4 и iPadOS 17.4, а вместе с ними перевыпустила сборки для разработчиков.Номер новой сборки для разработчиков — 21E5184K. Он совпадает с номером общедоступной бета-версии. Одним из главных нововведений в iOS 17.4 стала возможность установки приложений из альтернативных сторов, но пока их не запустили. Также с релизом iOS 17.4 на iPhone появятся альтернативные способы оплаты с использованием NFC. Кроме того, разработчики мобильных браузеры больше не обязаны использовать WebKit.Наряду с этими изменениями, обновление также включает в себя новые эмодзи, расшифровку подкастов, дополнительные настройки Safari и некоторые визуальные изменения.Ожидается, что финальный релиз iOS 17.4, iPadOS 17.4, macOS 14.4, tvOS 14.4 и watchOS 10.4 состоится в середине марта.