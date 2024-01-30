Полиция изъяла свыше 100 тысяч поддельных AirPods в Китае

Артем
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Крупный завод был оборудован тремя линиями по производству «левых» наушников Apple. Также были конфискованы запчасти, упаковки и оборудование на сумму $23,5 млн.

Об этом сообщает портал Gizmochina. Рейд провели в Китае на фабрике провинции Сычуан. В ходе обыска изъяты свыше 69 000 поддельных Bluetooth-гарнитур Apple, 45 000 заготовок, четыре комплекта инструментов для сборки, более 50 000 комплектов упаковочных материалов, а также свыше 10 000 комплектов запасных частей на сумму 167 млн юаней (~$23,5 млн).

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С конвейера контрафакт расходился по всему Китаю. 6 основных точек стражи порядка оперативно отследили и прикрыли. Факт экспорта подделок за пределы страны доказать на данный момент не удалось.
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Источник:
Gizmochina
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Комментарии

+212
Виктор Пересвет
Как работают, стервецы, не боятся ничего, столько средств вкладывают…
2 часа назад в 17:51
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Ckor_30
+672
Ckor_30
И как после этого покупай аирподсы полно копий фиг отличишь от настоящих.
56 минут назад
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