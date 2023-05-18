Apple выпустила watchOS 9.5, tvOS 16.5 и HomePod 16.5

watchOS 9.5: новый циферблат и исправления ошибок (подробности не указаны)

новый циферблат и исправления ошибок (подробности не указаны) tvOS 16.5: новый режим мультиокна для просмотра спортивных трансляций в четырех окошках на одном экране

новый режим мультиокна для просмотра спортивных трансляций в четырех окошках на одном экране HomePod 16.5: исправления ошибок и улучшения быстродействия.

Компания Apple обновила не только iPhone, iPad и Mac, но и другие свои устройства. Об этом пишет MacRumors.Согласно источнику, всем пользователям Apple TV, HomePod и Apple Watch уже доступны новые версии ПО: watchOS 9.5, tvOS 16.5 и HomePod 16.5. Вот что нового в этих прошивках.Установить апдейты можно через меню «Настройки» → «Обновление ПО». Обновить Apple Watch получится лишь с помощью привязанного к ним iPhone.