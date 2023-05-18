Apple выпустила watchOS 9.5, tvOS 16.5 и HomePod 16.5

Олег

watchOS

Фото: MacRumors

Компания Apple обновила не только iPhone, iPad и Mac, но и другие свои устройства. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, всем пользователям Apple TV, HomePod и Apple Watch уже доступны новые версии ПО: watchOS 9.5, tvOS 16.5 и HomePod 16.5. Вот что нового в этих прошивках.

  • watchOS 9.5: новый циферблат и исправления ошибок (подробности не указаны)
  • tvOS 16.5: новый режим мультиокна для просмотра спортивных трансляций в четырех окошках на одном экране
  • HomePod 16.5: исправления ошибок и улучшения быстродействия.

Установить апдейты можно через меню «Настройки» → «Обновление ПО». Обновить Apple Watch получится лишь с помощью привязанного к ним iPhone. 

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Источник:
MacRumors
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