«Какие-то ср***е кретины купили эту программу и они её просто тупо убили нах*й», — Артемий Лебедев.







Блогер и дизайнер Артемий Лебедев случайно обновил приложение картографического сервиса MAPS.ME и теперь рекомендует всем пользователям воздержаться от этого. Это случилось из-за включенной функции автообновления.По словам Лебедева, это была его любимая программа, которой он очень часто пользовался, приводил в пример и наслаждался.Блогер отмечает, что MAPS.ME не открывается, не загружает карты, ничего не делает, тормозит и лагает. Он также полагает, что есть небольшой шанс на исправления, но, скорее всего, сервису пришел конец.