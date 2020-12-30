В своем новом выпуске новостного шоу Артемий Лебедев прокомментировал введение инструментов монетизации в Telegram, похвалив мессенджер и Павла Дурова.
«На фоне е****x (плохих) вотсаппов, вайберов и всякой прочей х***и Telegram — это просто космос, это Apple среди всякого китайского недоразумения», — Артемий Лебедев.
Напомним, ранее Павел Дуров в своем Telegram-канале рассказал о планах на будущий год. Стало известно, что в мессенджере появятся платные функции и инструменты монетизации социальной составляющей. Базовые функции сервиса, среди которых чаты, звонки и группы, останутся бесплатными.
В своих комментариях к этой новости Артемий Лебедев подчеркнул, что Дуров наконец-то перестанет тратить свои деньги на развитие Telegram и начнет зарабатывать на своем сервисе. Лебедев отметил, что начал пользоваться мессенджерами после появления «телеги», хотя ранее был их самым главным противником, а теперь использует сервис чаще, чем почту.
Помимо этого, Лебедев рассказал, что с большим удовольствием начнет пользоваться платными инструментами, чтобы поддержать Павла Дурова деньгами с доходов со своего канала, на котором «неплохо» зарабатывает. Блогер надеется, что среди функций монетизации Telegram появится улучшенная статистика или доступ к дополнительной аудитории.
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