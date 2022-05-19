Обои

Как сделать необычные обои для iPhone с картой любимого города

Георгий
Обои

Регулярно по понедельникам делюсь с вами подборками обоев. Их все можно найти здесь. В этой заметке рассказываю, как сделать необычные обои для iPhone с картой любимого города.

В этом деле нам поможет бесплатное приложение ‎Atlas Wallpaper — качаем его из App Store (пока не запретили 😂). На главном экране в нижней части вбиваем название любимого города в поле поиска.

Обои

Загруженную карту масштабируем пальцами или с помощью кнопок «+» и «-», которые расположены в верхней правой части экрана.

Кастомизировать изображение можно с помощью кнопки в нижнем правом углу. Мне нравится черно-белая схема, а также вариант с зеленым контуром. Вы можете самостоятельно поиграться с предварительными установками или задать собственную схему.

Обои

По готовности нажимаем кнопку Save Wallpaper и выбираем устройство. Можно сохранить обои для iPhone, Apple Watch или Mac. После сохранения ищите изображение в «Фото», откуда его можно установить на экраны. Также из плюсов приложения отмечу отсутствие встроенной рекламы.
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Комментарии

+343
samOsebe
спасибо. интересная фича. уже воспользовался👍
52 минуты назад
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Mers
+3943
Mers
Вот тут крутые обои. Возможно даже отсюда еженедельно постят их в приложении.
39 минут назад
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