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Как сделать необычные обои для iPhone с картой любимого города
Георгий Лямин —
Регулярно по понедельникам делюсь с вами подборками обоев. Их все можно найти здесь. В этой заметке рассказываю, как сделать необычные обои для iPhone с картой любимого города.
В этом деле нам поможет бесплатное приложение Atlas Wallpaper — качаем его из App Store (пока не запретили 😂). На главном экране в нижней части вбиваем название любимого города в поле поиска.
Загруженную карту масштабируем пальцами или с помощью кнопок «+» и «-», которые расположены в верхней правой части экрана.
Кастомизировать изображение можно с помощью кнопки в нижнем правом углу. Мне нравится черно-белая схема, а также вариант с зеленым контуром. Вы можете самостоятельно поиграться с предварительными установками или задать собственную схему.
По готовности нажимаем кнопку Save Wallpaper и выбираем устройство. Можно сохранить обои для iPhone, Apple Watch или Mac. После сохранения ищите изображение в «Фото», откуда его можно установить на экраны. Также из плюсов приложения отмечу отсутствие встроенной рекламы.
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