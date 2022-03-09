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iGuides

Что с приложением iGuides

Георгий
3908
iGuides

Всем привет! На связи главный редактор iGuides Георгий Лямин. В этой небольшой заметке я хочу ответить на основные вопросы из комментариев по поводу работы нашего приложения.

После редизайна сайта в течение нескольких дней в приложении iGuides не отображались тексты постов. Разработчикам нужно было немного времени, чтобы обновить базы данных. Сейчас всё починили и тексты снова отображаются.

Если у вас не видно текстов в приложении iGuides — попробуйте его переустановить. В 99% случаев этот способ помогает.

Когда мы обновим приложение

Мы довольно долго готовили редизайн сайта. Это дорогостоящий и трудоёмкий процесс. Мы знаем, что сейчас наше приложение морально устарело лет на восемь. Его не получится просто обновить. Поэтому приложение нужно создавать буквально заново, а это требует крупных инвестиций, особенно в условиях нестабильной экономической обстановки.

Не стоит ждать нового приложения iGuides в ближайшее время. Поэтому мы рекомендуем для комфортного чтения использовать мобильную версию нашего сайта.

Возможно, мы выпустим новую версию приложения iGuides до конца 2022 года, но это будет зависеть от множества внешних факторов. Оставайтесь на связи и хорошего дня!


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Комментарии

1 2
–98
xtcxtc
ничего. оно мертвое
Сегодня в 10:41
#
GrenKain
+4
GrenKain
У меня приложение работало и работает без проблем, ничего не переустанавливал и кеш не чистил.

А вот за лайки… ну не то чтобы обидно, но есть чувство будто потерял что-то, что долго копил то, что тебе не нужно и теперь можно бросить это дело.
Вчера в 23:26
#
Oskarr
+132
Oskarr
Ничего обновлять не надо, просто очистите кеш в приложении.
Вчера в 22:26
#
IT_Admin_msk
+70
IT_Admin_msk Oskarr
Сама редакция не знает как лечить) рукалицо…
Вчера в 22:59
#
estet
–64
estet
С лойсами кидок получился)
Вчера в 20:35
#
SithV
+351
SithV
и снова 8 лет.. ждем спецоперацию по обновлению приложения!
Вчера в 20:19
#
+84
Куцов
Тут то и выясняется что надо было сначала приложение делать а потом сайт.
Вчера в 18:30
#
+24
palich
У меня тоже лайки свинтили
9 марта 2022 в 17:21
#
+9
werder palich
Обнуление
Сегодня в 11:07
#
0
Satan666
к концу года?эм что? серьёзно?
9 марта 2022 в 17:12
#
+812
acinatnas
По крайней мере, на Андроиде приложение стало намного шустрее.
9 марта 2022 в 16:50
#
+1
BEKSOFT
да, после переустановки приложения тексты появился. но голос не считается
9 марта 2022 в 16:41
#
toZen
+34
toZen BEKSOFT
Тут сейчас ситуация иная, что-то вроде «х*й со всеми плюшками, главное, что статьи видно..» 😂🙆‍♂️🤦‍♂️🤷‍♂️
9 марта 2022 в 16:58
#
+56
Monseuir Kotoff
Слава iGuides, уродскому приложению Слава! Это был сарказм! Но приложение отстало лет на надцать
9 марта 2022 в 16:35
#
zomb13
–6
zomb13
лучше стало👍заметно
9 марта 2022 в 16:23
#
toZen
+34
toZen
О, бл*! Куда делись мои большин зелёные циперки , почему их «уже» 32, а не 6 или 18? Откуда 32? И где четыре с лишним сотни, барыги? 😂😂
9 марта 2022 в 16:20
#
toZen
+34
toZen
А то я было уже подумал, что всё, меня как резидента недружелюбки забанили 🙆‍♂️😂
9 марта 2022 в 16:17
#
+62
hate_u
Переустановка помогла. Спасибо.
9 марта 2022 в 15:46
#
XANTER
+45
XANTER
Вы лайки верните хоть которые сперли, а приложение хоть костылями но почините и обновите.
9 марта 2022 в 15:02
#
Олег Воронин
+520
Олег Воронин XANTER
Они в наших лайкохранилишах
9 марта 2022 в 15:24
#
13den666
+6
13den666 Олег Воронин
Так вы вернёте или нет?
9 марта 2022 в 15:47
#
Вася Вотафаков
+31
Вася Вотафаков XANTER
Ставлю лайк что этот баг был спланирован 😂
9 марта 2022 в 15:58
#
Hello!
+3
Hello! Вася Вотафаков
Василий, ты тоже обнулился смотрю ))) Меня тоже зацепило.
9 марта 2022 в 16:06
#
Вася Вотафаков
+31
Вася Вотафаков Hello!
Эта шайка раздолбаев всех макнула 😂 пусть вручную набивают теперь 😂
9 марта 2022 в 17:03
#
Hello!
+3
Hello! Вася Вотафаков
Да да, Кузнец пусть теперь набивает в ручную 😀.
9 марта 2022 в 17:06
#
mystique_man
+1036
mystique_man Вася Вотафаков
Да похерили они часть базы видимо. Бекап накатали последний сделанный черт знает когда. Вот и всё.У меня если не изменяет память в последнее время было около 1400-1500. Сейчас сами видите сколько.
9 марта 2022 в 16:12
#
barbarianin
+10
barbarianin mystique_man
А это так критично, сколько лайков было? По мне так главное чтоб контент был информативный
9 марта 2022 в 16:52
#
Hello!
+3
Hello! barbarianin
Да это уже принципиальный вопрос, бойкот редакции 😀. У меня где-то около 600 было.
9 марта 2022 в 17:08
#
barbarianin
+10
barbarianin mystique_man
У меня в районе 170 лайсов было
9 марта 2022 в 16:55
#
Mers
+568
Mers
☹️
9 марта 2022 в 15:02
#
0
ssne
Не работает....
9 марта 2022 в 15:01
#
1 2
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