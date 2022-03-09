Что с приложением iGuides

Когда мы обновим приложение

Всем привет! На связи главный редактор iGuides Георгий Лямин. В этой небольшой заметке я хочу ответить на основные вопросы из комментариев по поводу работы нашего приложения.После редизайна сайта в течение нескольких дней в приложении iGuides не отображались тексты постов. Разработчикам нужно было немного времени, чтобы обновить базы данных. Сейчас всё починили и тексты снова отображаются.Если у вас не видно текстов в приложении iGuides — попробуйте его переустановить. В 99% случаев этот способ помогает.Мы довольно долго готовили редизайн сайта. Это дорогостоящий и трудоёмкий процесс. Мы знаем, что сейчас наше приложение морально устарело лет на восемь. Его не получится просто обновить. Поэтому приложение нужно создавать буквально заново, а это требует крупных инвестиций, особенно в условиях нестабильной экономической обстановки.Не стоит ждать нового приложения iGuides в ближайшее время. Поэтому мы рекомендуем для комфортного чтения использовать мобильную версию нашего сайта.Возможно, мы выпустим новую версию приложения iGuides до конца 2022 года, но это будет зависеть от множества внешних факторов. Оставайтесь на связи и хорошего дня!